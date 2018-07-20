Tavuğu yerken bunu mutlaka yapın

Diyet yapılırken tavuk etinin tercih edilmesinin sağlıklı beslenmede olumlu bir davranış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gülden Pekcan, tavuk etinin kilo vermeye yardımcı olduğunu söyledi; ayrıca tavuğu tüketirken derisini ayırdıktan sonra yenilmesi gerektiğini de belirtti.

Yeterli ve dengeli beslenmenin yaşamın sürdürülmesi, fiziksel büyüme, mental gelişim, performans, üretkenlik, sağlık ve iyilik için büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. A. Gülden Pekcan, yazın sağlıklı beslenerek kilo vermek için süt ve ürünleri, et ve ürünleri, yumurta ve kurubaklagiller, taze sebzeler, meyveler ve ekmek (tam tahıl) ve tahıllardan yaşa ve cinsiyete göre günlük önerilen miktarlarda tüketmek ve fiziksel aktiviteyi arttırmak gerekiyor" dedi.

Beslenmenin bireye özgü olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Pekcan, "Bireyin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivite düzeyi, fizyolojik durumu (gebe veya emzikli oluşu), beslenme alışkanlıkları (öğün örüntüsü, öğün atlama durumu) ve besin tercihleri birbirinden farklıdır. Bu koşullara dayalı olarak bireyin yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanması gerekir. Beslenme durumu ayrıca bireyin sosyo-ekonomik düzeyine, kültürel yapısına, çevresel ve coğrafik koşullarına, besinlerin hazırlanma ve pişirilme olanaklarına, hastalık durumuna, ilaç kullanım durumuna göre planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Diyet yapılırken tavuk etinin tercih edilmesinin sağlıklı beslenmede olumlu bir davranış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Pekcan, "Tavuk eti besin ögesi örüntüsünün dengeli olması, iyi kaliteli protein içermesi, yağ içeriğinin düşük olması, bazı vitamin ve mineraller için iyi kaynak olması nedeniyle vücut ağırlığı fazla olan kişilerde iyi bir seçenektir. Gebe ve emziren kadınların diyetinin vazgeçilmezidir. Besin ögesi örüntüsü dengelidir, kilo vermeye yardımcı olur" diye konuştu.

Zayıflamak isteyen kişilerin tavuk eti tüketirken dikkat etmeleri gereken bazı ilkeler olduğunu aktaran Prof. Dr. Pekcan, "Tavuğun beyaz eti tercih edilmelidir. Enerji içeriği kırmızı ete göre düşüktür. Derisinin ayrılması ile yağ içeriğinde ve dolayısıyla enerji miktarında azalma sağlanır. Tavuk eti pişirilirken yağ eklenmemeli, kızartması yapılmamalıdır. Pişirmede ızgara, fırında pişirme, haşlama yöntemleri uygulanmalıdır. Tavuk etinin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya salata eşliğinde tüketimi hem besin çeşitliliğinin arttırılmasına, diyette enerjinin azaltılmasına katkı sağlar. Haftada en az 2-3 kez tavuk etinin tüketilmesi iyi bir seçenektir ve kesinlikle tüketilmesi önerilmelidir" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında sıcaklık ve nem artışıyla birlikte bazı sağlık sorunlarının da ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Pekcan, "Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve vücut çalışması bu durumlara uyum sağlamaya çalışmaktadır. Artan sıcaklıkların etkisiyle terleme ile birlikte vücuttan su ve mineral kaybı oluşmaktadır. Bunun sonucunda baş dönmesi, bulantı, bayılma hissi gibi sağlık problemleri de görülebilmektedir. Besin tüketme isteğinde azalma gözlenebilmektedir. Yaz aylarında özellikle bebek ve çocuklarda ishal görülme sıklığı artmaktadır. Sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve besin kaynaklı zehirlenmeler sık görülmektedir" diye konuştu.

Yaz aylarında vücut ağırlığını sağlıklı beslenerek kaybetmenin mümkün olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Pekcan, şu uyarılarda bulundu: "Fiziksel aktivitenin de arttırılması ağırlık kaybına katkı sağlar. Kahvaltı önemli bir öğündür ve atlanmaması gerekir. Kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, limonlu açık çay, ıhlamur gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Ayran her öğünde tercih edilebilecek bir ieçecektir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekir. Yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.

Izgara olarak tavuk eti (özellikle derisiz beyaz eti) salata ile birlikte tercih edilebilecek bir seçenektir. Basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir. Enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve veya meyve tatlıları, dondurma gibi tatlılar tercih edilmelidir.