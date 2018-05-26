Tavuk-insan üretildi! Kök hücre araştırmaları şaşırtıcı boyutlara ulaştı…

Kök hücre araştırmalarında son aylarda yaşanan gelişmeler şaşırtıyor. Bir grup bilim insanı, bir tavuk embriyosu ile insan hücrelerini başarılı bir şekilde birleştirdiklerini açıkladılar. Petri kabında bulunan insan hücrelerini bir tavuğun embriyosuna aşılayan bilim insanları, hücrelerin kendilerini nasıl organize ettiklerini ilk kez gözlemlediler.

Geçtiğimiz aylarda sonuçları yayınlanan insan-koyun melezi embriyolarla sonuçlanan araştırmada olduğu gibi bu araştırma da etik sorunlara ilişkin tartışmaları gündeme getirdi. Çünkü çalışmalar, kök hücre ile insan klonlamaya ilişkin yeni yöntemler sunuyor.

EMBRİYO BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

14 günlük bir insan embriyosunun gelişimine eş değer olan 12 saatlik tavuk embriyoları deneyde kullanıldı. Bu da teorik olarak sürenin aşıldığı anlamına gelse de çalışmalara müdahale yapılmadı. Şaşırtıcı bir şekilde deneyler sırasında tavuk embriyosunun büyümeye devam ettiğini gözlemleyen araştırmacılar, düzenleyici hücrelerin ikincil bir tavuk sinir sistemi oluşturduğunu keşfettiler.