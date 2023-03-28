Tavuri Belgeseli 42. İstanbul Film Festivali'nde seyirci ile buluşuyor

Derviş Zaim'in son projesi olan Tavuri belgeseli, İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'deki ilk gösterimini İstanbul Film Festivalinde yarışma dışı olarak gerçekleştirecek olan Tavuri belgeseli, 9 Nisan Pazar günü Fransız Kültür Merkezi'nde saat 21.30’da ve 12 Nisan Çarşamba günü Sinematek/Sinema Evi’nde saat 19:00’da gösterilecek.

Tavuri, Amerika’nın prestijli belgesel ve kurmaca dışı film festivallerinden biri olarak kabul gören 20. True-False Film Festivali’nde 2 ve 5 Mart 2023 tarihlerinde gösterilmiş ve Amerikalı seyirciler tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştı.

Tavuri belgeseli, Derviş Zaim'in daha önce gerçekleştirdiği filmlerinden konu, tür ve yaklaşım olarak ayrılıyor. Zaim, yapıtında suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atıyor ve Tavuri (Şeytan) lakaplı efsane dolandırıcı Mustafa Serttaş'ı konu ediniyor. Çekimlere 2014 yılında başlanmış. Mustafa Serttaş’ın, Kıbrıs ve Londra'da vefatına kadar takip edilmesiyle hayatının son bölümünün belgeselde tespit edilmesi mümkün olmuş. Tavuri belgeseli, bir taraftan toplum, kötülük, suç, ceza süreçleri üzerine sorular sorarken, diğer taraftan kurmaca dışı sinemanın sınırları üzerine düşünmeyi amaçlıyor.

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28/03/2023 20:08