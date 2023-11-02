Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü antrenörü Salim Tayançlı'nın lisansı askıya alındı.

KTFF tarafından yapılan açıklama şöyle:

01.11.2023 tarihinde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen okul sporları futbol müsabakasında hakemlere yönelik yapmış oldukları spor ahlakına ve etiğine aykırı davranışları sebebiyle 114917 KTFF lisans numaralı Gönyeli Spor Kulübü futbolcusu Emirhan Bayal ve 4001 KTFF lisans numaralı Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü antrenörü Salim Tayançlı’nın yönetim kurulu kararıyla 2023-2024 Futbol Sezonu sonuna kadar lisanslarının askıya alınmasına ve KTFF müsabakalarında yer alamamalarına karar verilmiştir.