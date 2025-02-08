Tayfur ailesi bu konuda bile anlaşamadı! Ferdi Tayfur için iki farklı yerde 40 mevlidi okunacak

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur’un ölümü sonrası, ailesi arasında mevlit okutma konusunda yaşanan anlaşmazlık dikkat çekiyor.

2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğarken, ünlü sanatçının cenazesi sonrasında ailesi arasında mevlit etkinliği düzenlenmesi hususunda fikir ayrılıkları ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur’un ölümü sonrasında, aile bireyleri arasında mevlit okutma kararı tartışma konusu oldu. Bu durum, magazin gündeminde geniş yer buldu. Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur, farklı açıklamalar yaparak etkinliğin düzenleneceği yer ve zamanı belirledi. Yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00’de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde 40. gün mevlitinin okunacağını duyurdu. Öte yandan, sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ise başka bir mekanda mevlit düzenleneceğini ifade ederek aile içindeki farklı yaklaşımı gözler önüne serdi.

Yaşanan bu anlaşmazlık, Ferdi Tayfur'un anısına düzenlenecek etkinliklerde aile bireyleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğunu ortaya koyuyor. Ferdi Tayfur, arabesk müzik dünyasında iz bırakan unutulmaz eserleriyle her zaman hatırlanacak; ancak mevlit etkinlikleri konusunda aile arasında uzlaşı sağlanamadığı görülüyor.