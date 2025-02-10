Tayfur'a böbreğini veren oğlu: Beni babama düşman ettiler!

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.



Vefatından günler sonra Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta ismin vasiyetini yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı açıklamıştı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Gözalıcı'nın paylaşımında "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Sanatçı, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdı. Tayfur, kızı Tuğçe ve oğlu Timur Turanbayburt’u mirasından mahrum bıraktı.

PAYLAŞIMLAR TİMUR TURANBAYBURT'A MI AİT?

Tüm bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ederken; usta sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait oduğu iddia edilen paylaşımlar da gündem oldu. Turanbayburt'a ait olduğu söylenen paylaşımlarda yer alan küfürlü ifadeler dikkat çekti.

"BENİ BABAMA DÜŞMAN ETTİLER"

Timur Turanbayburt, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu videoyu çekme nedenim; çok moralim bozuk. Herkes bir şey arkamdan konuşuyor. Benim iki tane evladım var. Erkek evladım, onların üzerinden bana geliyorlar. Öncelikle adadan ayrılış nedenim, iki çocuğumla babamın rahatsızlığından dolayı, üzmemek için konuşmadığımdan dolayı adadan ben gittim. Kimse beni kovmadı. Duyduklarım beni çok sarstı. Onun için İstanbul'a geri döndüm. Orda bile rahat bırakmadılar beni. Üzerime geldiler yine. Babama böreğimi verdiğim için para istemişim... Hiç böyle bir şey olmadı. Ben kendi isteğim ile gidip, gönül rızasıyla verdim babam yaşasın diye. Antalya'da gözümü açtığımda kimse yoktu. Tuğçe ile Cumali vardı. Babam bana küs gitti. Toprağa küs gitti neden biliyor musunuz? Benim medya hesabımı kullanmışlar. Benim daha yeni yeni haberim oluyor. Benim hesabım açık, babamın medya hesabı açık. Benim medya hesabımdan paylaşım yapmışlar. Babama düşman etmişler beni!"

"BABAMLA TUĞÇE'NİN ARASINA DA BASIN DANIŞMANI GİRDİ"

Turanbayburt, sözlerine "Bizim aramızda hiç düşman olacak gibi bir şey yoktu ama bazı hadsizler, kendini bilmezler beni babama düşman etmişler. Tuğçe ile babamın arasına giren o basın danışmanıdır. Babamı Tuğçe ile küstürmüştür, benimle küstürmüştür. O basın danışmanı yılanın tekidir. Basın danışmanı falan yok babamın şuanda. Tek emmioğlu ilgileniyor. Her tarafa çıkıp 'basın danışmanı benim' diyor. Sen nesin? Şimdiye kadar bir konser mi yaptın? Bilin istiyorum. Beni sırtımdan vuruyorlar. Ben size ne yaptım? Paranızı mı yedim? Ortalıkta bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış... Benim babam kimsenin dizide de ağlamaz, kolunda da ağlamaz. Kendini bilmez hadsiz avukat. Babamın ismini kullanma sakın. Sen bizim avukatımız falan değilsin! Bana ulaşmaya çalışıyorsun. Ben senden bir şey istemiyorum, seni görmek istemiyorum. Beni babama düşman ettiniz. Babam toprağın altına girdi. Şimdi evlatlarına mı düşmanlık etmek istiyorsunuz? Utanmaz! Hakkımı helal etmiyorum" diye devam etti.

"AĞABEYİM BÖBREĞİNİ BABAMIZA SEVE SEVE VERDİ"

Öte yandan Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım'ın canlı yayınına bağlanan Tuğçe Tayfur da "Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. Abim 'ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Ağabeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağabeyim seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı" demişti.

"YAŞANANLARDAN UTANIYORUM"

"Daha babamın 40'ı bile çıkmadan böyle şeyler yaşamaktan utanıyorum" diyen Tayfur, "Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım" ifadelerini kullanmıştı.