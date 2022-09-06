Taygun sezonu zirvede kapattı

Atletizmde U16 yaş grubu dışında tüm yaş gruplarında rekorları bulunan ve gelecekte çok daha büyük dereceler koşma potansiyeli olduğunun sinyallerini veren rekortmen genç sprinter Taygun Artan Özcihan, başarılı bir sezonu daha geride bıraktı. Antrenörü Celal Keleş ile çalışmalarını aralıksız sürdüren ve sezona damga vuran Taygun, gelecekte daha iyi dereceler için kararlı.

Sezon sonu testleri DAÜ’de yapıldı

Daha üzerinden birkaç gün geçen U20 ve büyükler KKTC rekorlarını kırdığı yarışmaların ardından gerekli recover süresinden sonra Taygun, sezon sonu testlerini de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor Sağlık Bilimleri Fakültesi, performans laboratuvarında Berkiye Kırmızıgil nezaretinde gerçekleştirdi. Çeşitli kuvvet ölçümlerinin yapıldığı testlerde rekor kırılan performanslar sonrası yapılması nedeniyle önemli veriler elde edildi. İzokinetik ölçümlerin cybex bilgisayarlı analiz aletinde yapıldığı testler, rekortmen sprinter için rutin olarak DAÜ Spor Bilimleri Fakültesi, performans ölçüm laboratuvarında yapılırken, elde edilen veriler antrenör Celal Keleş’in antrenman programında en verimli antrenmanları planlaması için ışık tutmakta.

Dünya barajını geçti ama katılamadı

Başarılı sprinter, 2021-22 sezonunda Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’na katılım barajlarını hem 100 hem de 200 metrede geçmiş olmasına rağmen Türkiye’deki ekonomik şartlar ve şampiyonanın Kolombiya’nın Cali şehrinde olması, maliyetlerin yüksek olmasından dolayı kısıtlı bir kadroyla katılma kararı nedeniyle bu önemli organizasyonda yarışma şansını yitirmişti.

Yeni rekorlar kırdığı bir sezonu geride bıraktı

Takımı Fenerbahçe adına hem büyükler, hem de U20 kategorisinde yarışan Özcihan, bireysel performanslarında en iyi derecelerine ve aynı zamanda KKTC rekorlarına imza attığı bir sezonu geride bıraktı.

100 metrede 10.47’lik derecesi ile U20, 200 metrede de 20.96 ile hem KKTC U20 hem de büyükler rekorlarının sahibi olan Taygun, geçtiğimiz yıldan başlayan rekorlarına yenilerini ekledi. Taygun, üç haftalık bir aradan sonra yeni sezon çalışmalarına yeni hedefler doğrultusunda başlayacak.

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06/09/2022 16:47