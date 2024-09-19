Tayland'da 4 metrelik pitonun sardığı kadın, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

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18/09/2024

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Tayland'da 4 metrelik pitonun sardığı kadın, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi

Tayland'da bir kişinin, kendisini saran 4 metrelik pitondan yaklaşık 2 saatin sonunda kurtarıldığı bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, ülkenin Samut Prakan eyaletinin Phra Samut Chedi bölgesinde bir kadın, evinde 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı.

Pitonun vücudunu sardığı 64 yaşındaki kadının yardım çağrılarını duyan komşuları olayı ihbar etti.

Yaklaşık 2 saat bekleyen kadın, kurtarma ekiplerinin çabasının ardından en az 20 kilogram ağırlığındaki pitondan kurtarıldı.

18/09/2024 23:59
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TAGS: Tayland’da 4 metrelik pitonun sardığı kadın, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
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