Tayland'da 4 metrelik pitonun sardığı kadın, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
18/09/2024
Tayland'da bir kişinin, kendisini saran 4 metrelik pitondan yaklaşık 2 saatin sonunda kurtarıldığı bildirildi.
Bangkok Post'un haberine göre, ülkenin Samut Prakan eyaletinin Phra Samut Chedi bölgesinde bir kadın, evinde 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı.
Pitonun vücudunu sardığı 64 yaşındaki kadının yardım çağrılarını duyan komşuları olayı ihbar etti.
Yaklaşık 2 saat bekleyen kadın, kurtarma ekiplerinin çabasının ardından en az 20 kilogram ağırlığındaki pitondan kurtarıldı.18/09/2024 23:59