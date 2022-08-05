Tayland’da bar yangınında 13 kişi öldü

Tayland’da bir barda çıkan yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

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05/08/2022

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Tayland’da bar yangınında 13 kişi öldü

Tayland’da bir barda çıkan yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Başkent Bangkok’a 160 kilometre mesafedeki Chonburi şehrine bağlı Sattahip semtindeki barda yerel saatle 00.45 civarında yangın çıktı.

Sosyal medyada, barın girişinden dumanların yükseldiği ve kıyafetleri alev alan insanların bardan kaçmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları patlama seslerinin ardından barın sahnesine yakın bir noktada tavandan duman ve alevlerin yükseldiğini aktardı.

Bangkok’ta 2009 yılında bir gece kulübünde meydana gelen yangında 66 kişi ölmüş 200’den fazla kişi yaralanmıştı.

05/08/2022 11:43
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TAGS: Tayland, bar, yangın
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