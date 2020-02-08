Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı

Tayland'da bir asker AVM'de kalabalığa rastgele ateş açtı. Çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor.

AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre, polis güçlerinden yapılan açıklamada Taylandlı bir askerin, ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki Korat'ta bir AVM'de kalabalığa ateş açarak çok sayıda kişiyi öldürdüğü haberi paylaşıldı.

Son dakika haberine göre, yaklaşık 12 kişi öldü ve 10 kişi yaralandı. Şüphelinin henüz yakalanamadığı ve kaçmakta olduğu bildirildi, polis arama operasyonu yürütüyor.

Polis ekiplerinden insanlara olay yerinden uzak durmaları uyarısı geldi.

Bangkok Post'un aktardığına göre saldırganın kimliği Jakrapanth Thomma olarak açıklandı. Saldırganın sosyal medya profilinde silahla paylaştığı görüntüleri bulunuyor.

Jakrapanth Thomma'nın ayrıca iki saat kadar önce sosyal medya hesabından "Ölümden kaçamazsınız" şeklinde bir paylaşım yaptığı bildirildi.

08/02/2020 15:50