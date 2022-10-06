Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 34 ölü

Tayland polisi,ülkenin kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 34'ten fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırganın eski bir polis memuru olan Panya Khamrap olduğu, kendisini vurmadan önce eşini ve çocuğunu da öldürdüğü açıklandı.

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06/10/2022

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Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 34 ölü

Tayland'da bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda en az 34 kişinin öldüğü duyuruldu. 

Eski bir polisin gerçekleştirdiği vahşi katliamın ardından ölenler arasında çocuklar ve yetişkinlerin bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları onlarca kana bulanmış cesedin binanın içerisine ve çevresine dağılmış olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, şüphelinin geçen yıl uyuşturucu testinde başarısız olduktan sonra polis memurluğundan kovulan  ve yarın mahkemeye çıkarılacağı belirtilen Panya Khamrap olduğu açıklandı.

Polis Sözcüsü  Achayon Kraithong, Khramp'In öğleden sonra erken saatlerde Nongbua Lamphu kasabasının merkezinde ateş açtığını söyledi.

Şüphelinin polis tarafından geçen yıl uyuşturucu testinde başarısız olduktan sonra polislikten kovulduğu iddia edilen Panya Khamrap (fotoğrafta) olduğu açıklandı.

KENDİSİNİ, EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Bir hükümet sözcüsü, başbakanın tüm kurumları harekete geçmeleri konusunda uyardığını söyledi.

Tayland medyası saldırganın kendisini, çocuğunu ve eşini öldürdüğünü duyurdu.

06/10/2022 11:55
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TAGS: Tayland, çocuk bakım evi, silahlı saldırı
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