Tayland'da 'dedektör köpekler' Covid-19'la mücadele kapsamında göreve başladı

Bangkok Chulalongkorn Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi araştırmacılarınca eğitilen köpeklerin, Covid-19 hastalarının vücutlarından salgılanan bir kokuyu tespit edebildiği belirtildi.

Kovid-19 hastalarının koltuk altlarından alınan binden fazla ter örneği kullanılarak eğitimleri tamamlanan dedektör köpeklerin, hastaların tespitinde yüzde 95 başarı oranına eriştiği kaydedildi.

Araştırmacılar, dedektör köpeklerin büyük pazarlar, kalabalık gecekondu bölgeleri ve inşaat şantiyeleri gibi kontrolsüz insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde Kovid-19'un hızlı tespitinde yardımcı olacağını belirtti.

Mobil test araçları içerisinde görev yapacak köpeklerin güvenlik amacıyla kişiler ile temasına müsaade edilmeyeceği, sadece korumalı örnek kaplarında toplanan ter örneklerini koklayarak tespit yapacakları aktarıldı.

Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, Covid-19 hastalarının tespitinde özel köpeklerden faydalanmaya başlamıştı.

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22/05/2021 16:58