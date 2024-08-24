Tayland'da düşen küçük uçaktaki 9 kişinin cesedine ulaşıldı

Tayland'ın doğusundaki Chachoengsao ilinde 22 Ağustos'ta düşen küçük uçağın enkazında yapılan çalışmalarda 9 kişinin cesedinin bulunduğu ve kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, polis yetkilisi Chatchai Nanthamongkol, başkent Bangkok yakınlarındaki Chachoengsao ilinde ormana düşen uçağın enkazında yürütülen arama çalışmalarının son durumuna ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Nanthamongkol, yapılan çalışmalar sonucu, uçakta bulunan 5 Çinli yolcu ile 4 kişiden oluşan Taylandlı mürettebatın cesetlerine ulaşıldığını ve kimlik tespitinin yapıldığını aktardı.

Cessna 208B Grand Caravan tipi uçağın 22 Ağustos'ta Trat eyaletindeki Ko Mai Chee Havalimanı'na gitmek üzere Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Havalimanı'ndan kalkış yaptığını belirten Nanthamongkol, uçağın yarım saat içinde düştüğünü kaydetti.

- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hükümet yetkilisi Anutin Charnvirakul, dün enkaz alanını ziyaret ettikten sonra basına yaptığı açıklamada, uçağın düşme nedenini bulmak üzere havacılık uzmanlarıyla çalışacaklarını aktardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Charnvirakul, küçük uçağın kara kutusu olmaması nedeniyle görgü tanıklarının ifadelerine başvuracaklarını ifade etti.