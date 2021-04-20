Tayland'da korkunç olay!

Tayland’da kendini Buda'ya adamak isteyen bir keşiş giyotinle kafasını kesti.

Budizm inancının yaygın olduğu Tayland'dan gelen bir haber tüm dünyayı dehşete düşürdü. Thammakorn Wangpreecha adındaki bir keşiş Buda'ya kendini adamak için giyotinle kafasını kesti.

Tayland’da 68 yaşındaki Budist keşiş Thammakorn Wangpreecha Buda'ya kendini adamak için giyotinle kafasını kesti. Olay Nong Bua Lamphu bölgesinde bulunan Wat Phu Hin tapınağında gerçekleşti.

Thammakorn Wangpreecha'nın 'daha yüksek ruhani bir varlık' olarak reenkarne olmak için kafasını kestiği ifade edildi. Keşişin cesedinin 15 Nisan’da tapınakta bulunduğu kaydedildi.

Keşişin yeğeni Booncherd Boonrod, Wangpreecha’ın cesedini tapınakta bulduğunu ve keşişin ölümüne ilişkin detaylarını bir mermerden yapımı bir levhaya kazıdığını söyledi.

Beş yıldan fazla bir süredir bunu planladığı akıllara durgunluk veren törenin kendisinin öbür dünyada iyi şans getireceğine inandığı belirtildi. Olayın daha da korkunç olan detayına göre keşiş giyotini kendi elleriyle yapmış.

Wangpreecha, bir Buda heykelinin yanına uzanıp korkunç eylemini gerçekleştirirken bunun sebebinin olay sonrasında gövdesinden ayrılan başını Buda tutuyormuş gibi görünsün istemesi olduğu açıklandı.

Keşiş korkunç planını hayata geçirmeden önce tapınağa gelen takipçilerine tapınaktan ayrılacağını bildirmiş ancak bu planından hiç bahsetmemişti.

Bu habere tepkiniz:



20/04/2021 17:47