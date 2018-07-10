Tayland'da mağarada bir çocuk daha kurtarıldı

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma çalışmasında 3'ncü aşamaya geçildi. Dün ara verilen kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Mağarada mahsur kalan çocuklardan biri daha kurtarıldı. 3 çocuk ve antrenör ise kurtarılmayı bekliyor.

Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmalarında son 2 günde 8 çocuk kurtarıldı.



Dün ara verilen çalışmalara bu sabah 19 dalgıçın katılımıyla yeniden başlandı.



Mağarada mahsur kalan 4 çocuk ve anteranörlerinin bugün kurtarılması planlanıyor.



Daha önce kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak 1 hafta gözlem altında tutulacakları açıklandı.