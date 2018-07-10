HABER KIBRIS

Tayland'da Mağarada Bir Çocuk Daha Kurtarıldı

Tayland'da mağarada bir çocuk daha kurtarıldı

ads
10/07/2018

Tayland'da Mağarada Bir Çocuk Daha Kurtarıldı
ads

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma çalışmasında 3'ncü aşamaya geçildi. Dün ara verilen kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Mağarada mahsur kalan çocuklardan biri daha kurtarıldı. 3 çocuk ve antrenör ise kurtarılmayı bekliyor.

Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmalarında son 2 günde 8 çocuk kurtarıldı. 

Dün ara verilen çalışmalara bu sabah 19 dalgıçın katılımıyla yeniden başlandı. 

Mağarada mahsur kalan 4 çocuk ve anteranörlerinin bugün kurtarılması planlanıyor. 

Daha önce kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak 1 hafta gözlem altında tutulacakları açıklandı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Tayland, Kurtarma çalışmaları, çocuk, mağra, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems