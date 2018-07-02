Tayland'da mağarada kaybolan çocuklar bulundu

Açıklama bölge valisinden geldi. Çocukların ve koçlarının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çocuklar, dalgıçlar tarafından bulundu. Ancak henüz mağradan çıkarılmadılar.

Tüm Tayland, günlerdir çocuklardan gelecek iyi haberi bekliyordu.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri, cumartesi günü girdikleri mağrada kaybolmuştu. 16 yaş altı futbol takımında oynayan çocukların mağarayı su basması sonucu dışarı çıkamadıkları belirtiliyordu.