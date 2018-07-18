Tayland'da mağaradan kurtarılan çocuklar bugün hastaneden taburcu oluyor

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörleri, daha önce açıklanan tarihten bir gün önce hastaneden taburcu ediliyor.

Bir hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, çocuklar ve antrenörlerinin hastaneden çıktıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

Psikologların gözden geçirebilmeleri için gazetecilerden sorularını önceden yollamaları istendi.

Tayland hükümet sözcüsü Sunsern Kaewkumnerd, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu basın toplantısını yapmamızın nedeni, basının onlara sorularını sorabilmesi, böylece daha sonra basın onları rahatsız etmeden çocukların normal hayatlarına dönebilmeleri" dedi.

Tayland'ın kuzeyindeki Tham Luang Mağarası'nda gezintiye çıktıkları 23 Haziran'da suların yükselmesiyle mahsur kalan 'Wild Boars' futbol ekibi geçen hafta kurtarıldı.

Çocukları ve antrenörlerini mağaranın derinliklerinde bulmak 9 gün sürmüştü.

Operasyonu Tayland deniz komandoları ve dünyanın en iyi dalgıçlarından bazıları katılmıştı.

Mağaranın zorlu yapısı, hava şartları ve çocukların çocuğunun yüzme bilmemesi kurtarma operasyonunu zorlaştıran etkenlerdi.

Mağaradan çıkarılan çocuklar hastaneye götürülerek sağlık taramasından geçirilmiş, ardından müşahede altına alınmıştı.