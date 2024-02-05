Tayland'da maymun istilası: Hayalet şehre dönüşecek

Lopburi ilinin aynı adı taşıyan şehri, eskiden ülkede ticaret ve turizmin önemli merkezlerinden biriydi. Ancak Hong Kong merkezli İngilizce yayımlanan South China Morning Post gazetesinin dünkü haberinde, bölgenin maymun istilası nedeniyle "hayalet şehre dönme tehlikesiyle karşı karşıya" kaldığı yazıldı.

Lopburi Ticaret Odası'nın başkanı Pongsatorn Chaichanapanich, son iki yıldır artan maymun istilası yüzünden şehir merkezindeki birçok dükkan ve işletmenin kepenk kapattığını söyledi.

Pongastorn, şehrin tarihi mekanlarının da gezilmez hale geldiğini belirterek, devletin bir an evvel bu duruma çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

[Lopburi'de her yıl düzenlenen Maymun Festivali turistlerin büyük ilgisini çekiyor (Reuters)]

Şehrin ünlü AVM'lerinden Pingya Alışveriş Merkezi'nin sorumlularından Surachat Chanprasit, maymunların sürekli mağazalara girerek etrafa zarar verdiğini, işletmelerin camlarını ve çatılarını neredeyse her ay yeniletmek zorunda kaldığını belirtti.

Surachat, AVM'nin iki yıl önce 100 milyon Tayland Bahtına (yaklaşık 86,5 milyon TL) satışa çıkarıldığını, alıcı bulunamayınca fiyatın 70 milyon Tayland Bahtına (yaklaşık 60,5 milyon TL) kadar indirildiğini söyledi.

Yetkili, AVM satışa çıkarıldığı zaman Çinli bir yatırımcının şehre gelerek inceleme yaptığını fakat maymun istilası sorununu fark edince bununla ilgili çözüm bulunmadan yatırım yapmayacağını belirttiğini anlattı.

Lopburi Valisi Ampol Angkhapakornkul, geçen ay şehre düzenlediği ziyarette sorununun çözümü için adım atacağını belirterek Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Doğa Koruma Bakanlığı'ndan yetkililerle ortak plan hazırlayacaklarını duyurmuştu.