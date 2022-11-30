Tayland'da rahipleri uyuşturucu kullanan Budist tapınağında ayin yapacak kimse kalmadı

Tayland'daki bir Budist tapınağında görevli din adamlarının uyuşturucu kullanmaları nedeniyle görevden alınmalarının ardından tapınak rahipsiz kaldı.

Bangkok Post'un haberinde, emniyet ve sağlık yetkililerinin, ülkenin kuzeyindeki Phetchabun eyaletindeki Bueng Sam Phan bölgesinde bulunan bir Budist tapınağına uyuşturucuyla mücadele kapsamında baskın yaptığı belirtildi.

Tapınakta görevli 4 Budist rahibin, alınan idrar örnekleri sonucu uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.

Aralarında başrahibin de bulunduğu 4 rahip, uyuşturucu kullandıkları için görevden alındı.

Böylelikle rahipsiz kalan Budist tapınağında halihazırda ayin yapacak din adamı bulunmuyor.

Bu arada, tapınaktaki kedi ve köpeklerin bakımı için Bueng Sam Phan'daki başka bir tapınağın yetkililerinden yardım istendi.

Tapınağın adı ve yerine ilişkin bilgi verilmedi.

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30/11/2022 08:51