Tayland'da yasa dışı hayvan ticaretinden kurtarılan 3 orangutan, Endonezya'ya geri gönderildi

Yetkililer, Nobita ve Shizuka'nın 2016'da henüz yavruyken başkent Bangkok'ta yürütülen bir operasyon sırasında Brian'ın ise 2019'da vahşi yaşam yetkilileri tarafından kurtarıldığını kaydetti.

Yasa dışı yöntemlerle Endonezya'dan getirilen üç orangutanın da geri gönderildiğini bildiren yetkililer, ellerinde yasa dışı hayvan ticareti mağduru orangutan kalmadığını ifade etti.

Tayland Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Departmanı Genel Müdürü Athapol Charoenchansa, yaptığı açıklamada, iki ülkenin yasa dışı yaban hayatı ticaretine karşı mücadelede işbirliği yapma kararlılığını göstermesi açısından önemli gördüğü bu adımın, bölgede yaban hayatının korunması konusunda farkındalık yaratacağını umduğunu söyledi.

Endonezya'nın Bangkok Büyükelçisi Rachmat Budiman, orangutanların doğal yaşam alanlarına dönmesinden dolayı mutlu olduğunu ancak hayvanlarla yıllarca bağ kuran Taylandlı bakıcılar için üzgün olduğunu dile getirdi.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) uyarınca orangutanların uluslararası ticareti yasak.