Tayland'da yeni tip corona virüs tedavisinde ilerleme

Tayland'da yeni tip corona virüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü. Tayland Sağlık Bakanlığı'yla yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından söz konusu karışımın, diğer hastalara da uygulanabileceği belirtiliyor

Bangok'daki Rajavithi Hastanesi'nden doktorlar, yeni tip corona virüs tespit edilen kişilere HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir karışım uyguladı.

Tedaviden 48 saat sonraki sonuçlarda, virüsten etkilenenlerin sağlık durumunda iyileşme görüldüğü vurgulandı.

Durumunda 10 günde iyileşme görülenler arasında Wuhan'dan gelen 70 yaşındaki Çinli bir kadının da bulunduğu aktarıldı.

Tedavide, antiHIV ilaçları "lopinavir" ve "ritonavir" ile grip ilacı "oseltamivir"nın karışım olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

"TEST SONUÇLARI 48 SAAT SONRA POZİTİFTEN NEGATİFE DÖNDÜ"

Rajavithi Hastanesi doktorlarından Kriangska Atipornwanich, bunun virüsün tedavisi için kesin bir yöntem olmadığını ancak hastaların durumunda iyileşme sağladığını söyledi.

Söz konusu yöntemin, yeni tip corona virüste uygulanacak kesin bir tedavi yönetimi olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Atipornwanich, "Bu karışımı uyguladıktan 48 saat sonra test sonuçları pozitiften negatife döndü" dedi.

Tayland Sağlık Bakanlığı'yla yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından karışımın, diğer hastalara da uygulanabileceği belirtiliyor.

Tayland'da 19 yeni tip corona virüs vakasına rastlandı. Bunlardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 11'inin tedavisi devam ediyor.

Çinli sağlık yetkililerinin de yeni tip corona virüs tedavisi için HIV ve grip ilaçlarını kullandığı biliniyor.

03/02/2020 09:45