Tayland’dan iyi haber…Çocuklar birer birer mağradan kurtalıyor

Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini kurtarmak için başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 6 çocuğun kurtarıldığı açıklandı.

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini kurtarmak için yerel saatle 10.00'da düğmeye basıldı. Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, operasyona 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığını, her bir çocuğa mağaradan adım adım çıkarılırken 2 dalgıcın eşlik edeceğini açıklamıştı. Şu ana kadar 6 çocuğun mağaradan çıkarıldığı öğrenildi.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. Kayıp grup 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur suyuyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.