Tayland'ın güneyindeki 5 eyalette selden yaklaşık 70 bin hane etkilendi

Bangkok Post'un haberine göre, bir süredir devam eden yağış, Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla ve Yala eyaletlerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

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27/12/2023

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Tayland'ın güneyindeki 5 eyalette selden yaklaşık 70 bin hane etkilendi

Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) Genel Müdürü Chaiwat Junthirapon, söz konusu eyaletlerde yaklaşık 70 bin hanenin sel felaketinden etkilendiğini söyledi.

Junthirapon, yaşam koşullarını olumsuz etkileyen sel seviyesinin azalma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, The Strait Times'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki 5 eyalette selden 10 hastane de ciddi şekilde etkilendi.

27/12/2023 12:32
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TAGS: haber, kıbrıs
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