Taylandlı çocukların kurtarılma hikayeleri film oluyor

Tayland'da 23 Haziran'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılma hikâyesi film oluyor. Olayın yaşandığı mağara da 'yaşayan müze' haline getirilecek.

En az iki ABD'li şirket, çocukların kurtarılma hikâyesini film yapmak için harekete geçti. Olayın yaşandığı mağara da müzeye dönüştürülüyor.

ABD merkezli Pure Flix şirketi, potansiyel bir film projesi için Tayland'daki kurtarma çalışanları ile röportajlar yaptığını duyurdu. Los Angeles'ta bulunan Ivanhoe Pictures şirketine göre ise Tayland hükümeti ve donanması film yapma haklarını resmi olarak kendilerine verdi.

Yaşları 11 ile 17 arasında değişen 12 kişilik erkek futbol takımı ve iki antrenör Çiang Rai kentindeki Tham Luang mağara sisteminde iki haftadan fazla süre mahsur kaldı.

'İmkansız görev' olarak tanımlanan operasyon beklenmedik bir başarı ile sonlandı. Kurtarılan çocuklar hastanedeler bir hafta gözetim altında tutulacaklar.

MAĞARA TURİZM MERKEZİ OLACAK

Kurtarma operasyonu başkanı Narognsak Osottanakorn, yaptığı basın toplantısında bölgeye yaşayan bir müze kurulacağını duyurdu. Osottanakorn, müzede operasyonunun nasıl başarıyla sonuçlandığını göstereceklerini bölgenin büyük bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Ancak Başbakan Prayuth Chan-ocha turistleri korumak için mağaranın içinde ve dışında güvenlik önlemlerinin artacağını söyledi.

Haziran'dan Ekim ayına kadar süren muson yağmurları yüzünden müzenin tüm yıl faaliyet gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor.