Taylor Swift, Avrupa vizesi almanıza yardımcı olabilir

İtalya ziyareti için vize talebinde bulunan Filipinli kadının, Schengen bölgesinden ayrılmayacağı endişesiyle başvurusu reddedildi.

Daha sonra yaptığı başvuruda Taylor Swift konseri için geri döneceğini söyleyen kadının vize başvurusu onaylandı.

Sosyal medya gönderisinde yaşadıklarını anlatan Taylor Swift hayranı kadın, "İlk denememde geri dönmeyeceğim endişesi yüzünden reddedildiğim Schengen vizesine yeniden başvuru yaptım. Yeni başvuruda, Singapur'da yapılacak olan Taylor Swift konserine bilet aldığımı ve bu yüzden İtalya'da kalmayacağımı söyledim ve biletleri e- postaladım." dedi.

"KISA SÜREDE ONAY ALDIM"



Filipinli kadın başvurduğu yeni vizenin 3 iş günü içinde işleme alındığını belirten bir e-posta aldığını söyledi.

"21 Aralık'ta başvurduğum vize için 4 Ocak'ta, bir belge imzalamam gerektiği için elçiliği ziyaret etmem istendi, red mektubu olduğunu düşünerek gittim ancak vizenin süresi dolduktan 10 gün sonra büyükelçiliğe rapor vermemi isteyen bir belge vardı." dedi.