Taylor Swift, Brit Ödülleri'nde Küresel İkon seçilen ilk kadın sanatçı oluyor

The Guardian'ın haberine göre; Taylor Swift, Londra'da O2 Arena'da gerçekleştirilecek Brit Ödülleri'nde Küresel İkon ödülünün sahibi olacak. Ödülün düzenleyicilerine göre, Swift tüm dünyada müzik üzerindeki büyük etkisi, inanılmaz repertuarı ve bugüne kadarki başarılarıyla tanınıyor.

Şarkıcı ayrıca uluslararası solo kadın sanatçı kategorisi de dahil bugüne kadar 6 kez söz konusu ödüllerde aday gösterildi. Brit Ödülleri adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Taylor'ın kariyeri benzersiz, müziği ve etkisi tüm dünyada milyonlarca kişide karşılık buldu.

Taylor'ın kariyeri benzersiz, müziği ve etkisi tüm dünyada milyonlarca kişide karşılık buldu.

Swift'in aday gösterildiği ödülü daha önce alanlar arasında Elton John, Robbie Williams ve David Bowie gibi dev isimler yer alıyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek törende 4 bin izleyici bulunacak. Törenin sunuculuğunuysa Jack Whitehall gerçekleştirecek.

Taylor Swift kısa süre önce Fearless albümünün yeniden kaydedilmiş versiyonu sayesinde The Beatles'ın UK Album Chart'ta en çabuk bir numaraya çıkan üç albüm çıkarma rekorunu egale etmişti.

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11/05/2021 11:55