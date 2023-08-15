Taylor Swift’in şarkıları artık üniversitede ders konusu olacak

Belçika’daki Ghent Üniversitesi Taylor Swift’ten ilham alan yeni bir edebiyat kursu başlatıyor. Elly McCausland’ın üniversitedeki kursunun müfredatının çoğu, Geoffrey Chaucer, Charlotte Brontë ve William Shakespeare’in yapıtlarıyla dolu ancak kursa yeni bir isim daha dahil edildi: Taylor Swift.

McCausland, “Öğrencilerden kursu alıp alamayacağını soran hiç bu kadar çok e-posta almadım. Ve aslında öğrenci olmayanlar hatta üniversitenin bir parçası olmayan ama bir şekilde katılmak isteyen çok insan var” dedi.

McCausland, şarkıcının sözleri ile uzun süredir üzerinde çalıştığı İngiliz edebiyatı arasındaki paralelliklerden etkilendikten sonra, Avrupa’da türünün ilk örneği olduğuna inanılan Swift merkezli bir seçmeli ders fikrini ortaya çıkardı.

McCausland, amacını ise şu sözlerle dile getiriyor: “Yapmak istediğim şey, öğrencilere bu metinlere erişilemez gibi görünse de onlara biraz farklı bir açıdan bakarsak erişilebilir olabileceklerini göstermek. Yani, Shakespeare, bir şekilde, aslında Taylor Swift’le aynı soruları ele alıyor ki bu çılgınca görünüyor. Ama öyle.”

McCausland, sosyal medyada yaklaşımına şüpheyle yaklaşan bazı kişilerle karşılaştığını da söylerken bu durumu, Bob Dylan’ın 2016’da edebiyat alanında Nobel Ödülü kazanmasının ardından gösterilen tepkiye benzetti.

McCausland, benzer kursların diğer sanatçılarla da gerçekleşebileceğini belirtirken, Swift seçiminde kendisini uzun süredir Swiftie olarak tanımlamasının rol aldığına da dikkat çekti.