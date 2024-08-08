Taylor Swift'in Viyana'daki 3 konseri de terör saldırısı nedeniyle iptal edildi

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi beklenen konserleri, "saldırı" endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi.

ads ads ads ads
08/08/2024

ads
Taylor Swift'in Viyana'daki 3 konseri de terör saldırısı nedeniyle iptal edildi


ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi beklenen konserleri, "saldırı" endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi.

Viyana'da polis, Swift'in konserleri dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik "saldırı planladığı" iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Konserleri düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, konser biletlerinin 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi.

Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, olası bir saldırıya hazırlık eylemlerinden haberdar olduklarını belirterek gözaltına alınan şüphelilerden birinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

08/08/2024 09:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Taylor Swift
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.