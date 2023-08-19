Taylor Swift'ten bir rekor daha

Rekordan rekora koşan, yaşamı ve şarkı sözleri üniversite derslerine konu olan Amerikalı sanatçı Taylor Swift, yeni turnesiyle ABD'de rekor kırdı. Swift'in, yalnızca Amerika'daki bilet satışlarından 2,2 milyar dolar kazanması bekleniyor.

"Eras" turnesiyle bilet sitelerini çökertmiş, yoğun talep üzerine ek konserler koyup, turne süresini uzatmıştı.



Pop müziğin son 10 yılına damga vuran Taylor Swift, ABD'de tarih yazdı. Martta turneye başlayan Swift, ABD'de 68 konser verdi. Ortalama katılımın 72 bini aştığı konserlerin toplamında, turnenin 2,2 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor.



Ünlü yıldız böylece ABD tarihinde en çok kazandıran turnenin altına adını yazdırmış oldu. Swift'ten önce rekorun sahibi, İngiliz rock efsanesi Elton John'du. John, 2018-2023 yılları arasındaki veda turnesiyle 887 milyon dolar kazandı.

Taylor Swift'in konseri için ortalama bir bilet 455 dolar. Tükenen konserlerin biletleriyse bin 700 dolara kadar çıkıyor. Rekordan rekora koşan sanatçının turnesi, ABD ekonomisini de canlandırdı.



Swift konserine giden hayranlar, kıyafetleri için ortalama 290 dolar, konser ürünleri için 214 dolar, yeme-içme içinse 131 dolar harcadıklarını söyledi. Swift, tarihi turnenin taşımacılığını yapan kamyon şoförlerine kişi başı 100 bin dolar ikramiye verdi.

Özellikle son yıllarda ünü katlanarak artan sanatçının yaşamı ve şarkı sözleri akademiye kadar ulaştı. Swift'ten esinlenen dersler ABD ve Amerika’daki prestijli üniversitelerin müfredatlarına dahil edildi.