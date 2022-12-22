Tayvan Boğazı'nda gerilim: Çin ordusuna ait 39 savaş uçağı havalandı

Çin'in toprak konusunda hak iddia ettiği Tayvan'a yönelik askeri tacizi son zamanlarda yoğunlaşırken Çin Komünist Parti'nin adaya yönelik askeri göz dağı girişimleri devam ediyor.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı'na göre, çarşamba sabah 06.00'dan başlayarak 24 saat boyunca, 30 Çin uçağı bir zamanlar her iki tarafça zımnen kabul edilen hava sahasını ihlal etti.

Tayvan hava radar sistemlerinin tespitlerine göre, uçaklar adanın güneybatısına ve ardından güneydoğu tarafına doğru uçuş rotası çizdi. Uçaklar arasında 21 J-16 savaş uçağı, 4 H-6 bombardıman uçağı ve iki erken uyarı uçağı bulunduğu açıklandı.

DENİZDEN VE KARADAN İZLENDİ

Tayvan, Çin'in hareketlerini deniz ve karadaki radar sistemleri aracılığıyla izlediğini söyledi.

Çin ordusu, ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyarete yanıt olarak ağustos ayında büyük askeri tatbikatlar düzenlemişti. Pekin, yabancı hükümetlerin adaya yaptığı ziyaretleri adanın fiilen bağımsız olarak tanınması ve Çin'in egemenlik iddiasına bir meydan okuma olarak görüyor.

İŞGAL ENDİŞESİ ARTIYOR

Tayvan, Çin'in gerçek niyetinin, Tayvan Boğazı'ndaki ve tüm bölgedeki statükoyu değiştirmek olduğunu söyleyerek işgal senaryosunu daima göz önünde tutuyor.

Tayvan’a göre Pekin, dünyanın en işlek denizcilik rotalarından biri olan Tayvan Boğazı'nı ele geçirip Sarı Deniz'i Güney Çin Denizi'ne bağlayarak uluslararası toplumun seyahat ve ticaret özgürlüğünü etkilemeyi hedefliyor.

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22/12/2022 11:16