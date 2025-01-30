Tayvan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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30/01/2025

Tayvan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da ülkenin güneybatısındaki Çiayi ilinde sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Çiayi il merkezinin 40,5 kilometre güneydoğusundaki Dapu ilçesi olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

5,6 büyüklüğündeki depremin, 21 Ocak'ta Çiayi ilinin Dapu ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından olduğu aktarıldı.

Depremin ardından büyüklüğü 3,2 ile 4,3 arasında 5 artçı sarsıntı tespit edildi.

Çiayi ili, 21 Ocak'ta 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, maddi hasara da yol açan depremde 27 kişi yaralanmıştı.

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TAGS: Tayvan, deprem
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