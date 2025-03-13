Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Taitung ili açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YAYIN TARİHİ:
13/03/2025
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Taitung ili açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung il merkezinin 53 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, denizin 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.
5,7 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ili ile kuzeyindeki Hualien ilindeki yerleşimlerde hissedildi.
Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
YAYIN TARİHİ: