Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Taitung ili açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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13/03/2025

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem


Tayvan'ın doğu kıyısındaki Taitung ili açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Taitung il merkezinin 53 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, denizin 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5,7 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ili ile kuzeyindeki Hualien ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

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TAGS: Deprem, türkiye, haber, kıbrıs
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