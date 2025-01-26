Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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26/01/2025

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da ülkenin güneybatısındaki Tainan ilinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü, Tainan il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongshan ilçesi olan deprem, yerin 7,7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5,7 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın bir noktada 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Depremlerde can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Tayvan'da, 21 Ocak'ta, Chiayi ilinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 26 kişi yaralanmıştı.

 

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TAGS: Tayvan’da 5, 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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