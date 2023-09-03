Tayvan’da tayfun alarmı: Resmi tatil ilan edildi

Tayvan Meteoroloji Müdürlüğü, Haikui Tayfununun akşamından itibaren etkisini arttıracağını duyurdu. En büyük tayfunlardan biri olan Haikui Tayfununun Tayvan’ın doğusuna yaklaşmasıyla birlikte okullar ve iş yerleri kapatıldı.

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03/09/2023

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Tayvan’da tayfun alarmı: Resmi tatil ilan edildi

Tayvan Meteoroloji Müdürlüğü, Haikui Tayfun’un Hualian ve Taitung şehirleri başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney kesimlerini etkileyeceğini açıkladı.

Tayfun, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Uyarı verildi: Okullar ve iş yerleri kapatıldı

Tayfunun rüzgar hızının saatte 130 kilometre üzerine çıktığını ifade eden uzmanlar, halkı heyelan ve toprak kaymalarına karşı uyardı.

Tayfunun etkili olacağı Taitung ve Hualian’de Pazar günü okul ve iş yerlerinin kapatıldı.

Resmi tatil ilan edildi

Tayvan’a bağlı Penghu Adaları’nda da Pazar günü öğleden sonra resmi tatil ilan edildi.

03/09/2023 20:37
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TAGS: Tayvan’da tayfun alarmı: Resmi tatil ilan edildi
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