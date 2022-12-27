Tayvan'da zorunlu askerlik süresinin uzatılması planlanıyor

ads ads ads ads
27/12/2022

ads
Tayvan'da zorunlu askerlik süresinin uzatılması planlanıyor

Tayvan'da zorunlu askerlik hizmeti süresinin 4 aydan 1 yıla çıkarılması planlanıyor.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in ofisi, adanın sivil savunmasını güçlendirmek için bir ulusal güvenlik toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Merkezi Haber Ajansı ise hükümet ve iktidar partisi yetkililerine dayandırdığı haberinde, yeni zorunlu askerlik sisteminin açıklanacağını ve bunun 2024 yılında yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Adadaki siyasi partiler, erkekler için daha önce 2 yıl olan zorunlu askerliği 4 aya indirmişlerdi. Yeni planda, askerliğin 1 yıla çıkarılması öngörülüyor. 

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 71 hava aracı tespit edildi

Çin'in son yıllarda Tayvan üzerindeki diplomatik, askeri ve ekonomik baskısını artırdığı belirtiliyor.

27/12/2022 09:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tayvan, zorunlu askerlik
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.