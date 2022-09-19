Tayvan'daki 6.9'luk depremin bilançosu netleşiyor: 1 ölü, 79 yaralı

Tayvan'ın doğusundaki Taitung kentinde dün yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Şiddetli sarsıntının ardından, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremde en çok hasar alan bölgelerin başında gelen Hualien kentinin Yuli ilçesinde çöken binada mahsur kalan 4 kişi, 3 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Aynı bölgede bulunan Gaoliao, Luntien ve Yuli köprüleri de şiddetli sarsıntıda zarar görürken, arama kurtarma ekiplerine bağlı birimler Gaoliao köprüsünde mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti.



Öte yandan, Yuli ilçesinde toplam 7 bin 73 hane Deprem nedeniyle elektriksiz kaldı. Başkent Taipei de dahil olmak üzere, Tainan ve Kaohsiung'daki mahallelerde de elektrik kesintileri yaşandı.



DAĞDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI



Tayvan Demiryolları İdaresi (TRA) tarafından yapılan açıklamada, Dongli İstasyonu'nda düşen bir beton parçasının Hualien-Taitung Tze-chiang arasında sefer yapan bir trene çarparak 6 vagonun raydan çıkmasına neden olduğu belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, trendeki 20 kişi kurtarıldı. Chike Dağı Toplumsal Kalkınma Derneği, şiddetli sarsıntılar nedeniyle Chike dağında yaşanan toprak kaymalarının ardından mahsur kalan 400 turistin tahliye edildiğini bildirdi.

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19/09/2022 14:09