Tayvan’dan Elon Musk’a sert tepki: Ülkemiz satılık değil

Rusya-Ukrayna savaşına çözüm önerileriyle Kiev’de şimşekleri üzerine çeken ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın Çin-Tayvan gerilimiyle ilgili yorumları da Tayvan'da büyük tepki çekti.

Dünyanın en zengin ismi, Financial Times gazetesiyle röportajında Tayvan’ın kontrolünün bir kısmının Çin’e devredilebileceğini belirterek “Benim önerim Tayvan’da özel bir idari bölge kurulması ki bu muhtemelen herkesi memnun etmeyecek” demişti. Musk, Tayvan krizinin sadece Tesla’yı değil Apple ve birçok büyük şirketin üretimini etkileyeceğini söylemişti.

Musk'ın açıklamaları Çin'den destek görürken Tayvan'dan birçok yetkili Musk'a sert tepki gösterdi. Tayvan'ın ABD'deki Büyükelçisi Hsiao Bi-khim, “Ülkemizim özgürlüğü ve demokrasisi satılık değil” dedi. Tayvan hükümeti de Tayvan'ın dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olduğuna dikkat çekerek “yatırım çıkarlarını gözeten” Elon Musk'ın serbest piyasa konusunda daha çok şey öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Eski Tayvan lideri Ma Ying-jeou, Musk'ın Çin'in “tek ülke iki sistem” politikasını savunduğunu kaydederek “Bunu kabul edemem” ifadelerini kullandı. Eski bakanlardan Lin Chia-lung ise Musk'ın “Çin pazarına yaranmaya çalıştığını” savundu.

Bu habere tepkiniz:



10/10/2022 09:20