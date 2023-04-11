Tayyip Talha Sanuç ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr Alper Kaya, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

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11/04/2023 09:39