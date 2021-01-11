Taze sıkılmış meyve suyunun faydasını azaltan 6 kritik hata

Sebze sularını tadından dolayı içmekte zorlanıyorsanız limon veya misket limonunu deneyebilirsiniz. Hem tadları oldukça güzel hem de düşük şeker oranına sahiptirler.

2.Yeşil sebzeleri eksik etmek

Sağlıklı sebze suları yapmanın püf noktası, yeşil sebzeleri de işe dahil etmektir. Çünkü yeşil sebzeler doğası gereği klorofil üretirler ve bu da tükettiğinizde vücudunuzun oksijenlenmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak vücudunuzun temizlenmesini sağlar, kan dolaşımınızı iyileştirir ve size enerji verirler.

Yeşil sebzelerle ilgili bilmeniz gereken bir başka şey de meyveler ve tatlı sebzeler (havuç ve pancar) gibi kan şekerinizi yükseltmeyecek olmalarıdır.

Meyve suyu hazırlarken kullanabileceğiniz en iyi yeşil sebzelerden biri Romaine maruludur.

Tadının ne kadar harika olduğuna ve suyunuzdaki diğer tüm yeşil sebzeleri ne kadar iyi tamamladığına şaşırabilirsiniz.

3.Tok karnına içmek

Sağlıklı taze meyve suyunuzdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız aç karnına (yemekten en az yarım saat önce) için. Neden mi?

Vücudunuz, meyve suyundaki tüm vitamin ve mineralleri daha hızlı emebilecek, hiçbir şey israf etmeyecek ve bu işlem sırasında sindirmek için çok az çaba sarf edecektir.

Ancak unutmayın; meyve suyu bir öğün yerine geçmez, sadece sağlığınızı daha iyi hale getirebilmeniz için attığınız küçük bir adımdır.

Meyve suyu içmek için en doğru zaman sabah ise vaktidir. Meyve suyunuzu içtikten yarım saat sonra da kahvaltınızı yapın. Vücudunuzdaki farkı hissedeceksiniz.

4.İçmek için çok uzun süre bekletmek

Büyük bir sürahi meyve suyu sıkmak ve onu birkaç gün saklamak kulağa ne kadar hoş gelse de aynı zamanda bu, vücudunuzu alabileceği vitaminlerden mahrum bırakmanız demektir.

Sıktığınız meyve suyunu hemen içmeye çalışın! Çünkü 15 dakika sonra ışık ve hava birçok vitamini yok edecek hatta meyve suyunuz tüm antioksidan gücünü kaybetmeye başlayacak.

Eğer bunu yapamıyorsanız meyve suyunuzu ışık ve hava geçirmez bir kaba aktarıp buzdolabına koyun ve 24 saat içinde tüketmeye çalışın.

Taze meyve suyu kadar besleyiciliği yüksek olmayabilir ancak yine de hiç içmemekten daha iyidir.

5.Hızlı şekilde içmek

Meyve suyunu büyük bir hızla bitirmeye çalışmayın; oturun ve meyve suyunu yudumlamaya zaman ayırın hatta yutmadan önce ağzınızda döndürün.

Bu, sindirim enzimlerini aktive eder ve vücudunuzun meyve suyunu daha hızlı sindirmesine yardımcı olur.

Oturmak, rahatlamış bir zihne sahip olmanıza katkı sağladığı için meyve suyu içerken yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir.

Mide ve sindirim sistemimiz çok hassastır. Acele halinde meyve suyunu tüketmek, sindirim sürecini zora sokabilir. Bu nedenle oturarak sakince meyve suyunuzun tadını çıkarın.6.Temiz ürünler kullanmamak

Meyve sıkma eylemi, meyve ve sebzelerdeki lifi ayrıştırdığı için vücudun besinleri daha hızlı emmesine sebep olur.

Yani eğer taze meyve suyu hazırlarken organik ürünler kullanmıyorsanız vücudunuz böcek ilaçları ve kimyasalları da sindirir.

Organik ürünler almak için maddi gücünüz yoksa hangi meyve ve sebzelerin daha yüksek pestisit oranına sahip olduğunu araştırarak meyve ve sebze alışverişinizi öyle yapın.

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11/01/2021 14:30