Taze soğan yemeniz için 6 neden: Bağırsak sorunlarının doğal ilacı

Yeşil soğan; besin açısından yoğun, tüketimi kolay sebzelerden biridir. Salataların içine sıklıkla konulan ya da tek başına tüketilen yeşil soğan, sağlık için de pek çok fayda sağlar.



GÖZLER İÇİN FAYDALI

Yeşil soğanlar, lutein ve zeaksantin gibi karotenoidlere ek olarak, düzenli görme ve gözlerinizin sağlığı ve gücü için gerekli olan A vitamini içerir. Ayrıca, gözleri iltihaplanmadan korur ve görme kaybına neden olan bir bozukluk olan maküler dejenerasyonla savaşır.



KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Yeşil soğanlarda bol miktarda bulunan kükürt vücudunuz için iyidir ve daha da önemlisi kanser olma şansınızı azaltır. Ayrıca, kanser hücrelerinin büyümesine neden olan enzimleri bloke eden flavonoidler ve alil sülfür gibi maddeler içerdiğinden kanserle savaşır. Kanser geliştirme riskinizi azaltmak için diyetinize yeşil soğan ekleyin.



SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Taze soğanlar her zaman hızlı bir atıştırmalık için önerilir. Sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur ve lif açısından zengindir. Gastrit, asitlik, kabızlık ve diğer rahatsızlıklar dahil olmak üzere ciddi sindirim sorunlarınız varsa, sindiriminizi hızlandırmak için sık sık taze soğan yiyebilirsiniz. Taze soğanlardaki lif dışkı hareketini kolaylaştırır.

Sindirim sisteminizi çok aktif hale getirir ve şişkin bağırsaklara yardımcı olur. Sindirim sorunları olan kişilerin sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez 20-30 gram taze soğan yemeleri önerilir. Öğle veya akşam yemeklerinde diğer sebzelerle birlikte yiyebilirsiniz, ancak günlük diyetinize çiğ veya pişmiş olarak eklemeyi unutmayın.

KALBİ GÜÇLENDİRİR

Taze soğanlar doğal olarak potasyum açısından zengin oldukları için normal kan basıncını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, iyi HDL kolesterol seviyelerini artırır, zararlı LDL kolesterol seviyelerini azaltır ve kalp kası aktivitesini uyarır. Ek olarak, yeşil soğanlar özellikle kalp krizi ve felçleri azaltmada faydalıdır, bu da insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olur.



CİLT PARLAKLIĞINI ARTIRIR

Vücudun kolajen üretmesine yardımcı olan bileşen, bahar soğanlarında bulunan C vitaminidir. Cildin esnekliğini korumak bu kolajeni gerektirir. Ayrıca, cilde gereken pürüzsüzlüğü verir ve hatta kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

C vitamini ve K vitamini gibi çok sayıda vitaminin önemli miktarlarına sahiptir ve bu da onları bu besinlerin mükemmel bir kaynağı yapar. Bu vitaminler, kemiklerin normal şekilde çalışması için gereklidir.

C vitamini, kemiklerinize güç veren kolajenin üretilmesine yardımcı olurken, K vitamini kemik yoğunluğunu korumak için çok önemlidir.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.