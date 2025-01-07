Tazegül-Çapun Adana Kurtuluş Yarı Maraton Birincisi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürülüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzelenen Uluslararası 15. Adana Kurtuluş yarı maratonu (21 Km) (10 Km) çocuk ve Halk koşusu yapıldı.

Tazegül-Çapun Birinci

Türkiye’de Uluslararası 15. Adana Kurtuluş yarı maratonu’nda yarışan Ülke atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Hakan Tazegül ve Necat Çapun iddialı bir şekilde katıldıkları Kurtuluş yarı maratonunda başarılı dereceler elde etti. Uluslarası 15. Adana Kurtuluş yarı maratonda sporcular 21 kilometrelik yarı maratonda koşarak atletler dereceye girebilmek için yarıştılar. Adana’da düzenlenen Uluslararası 14. Adana Kurtuluş yarı maratonuna Ülkemizi temsil eden Hakan Tazegül 45-49 yaş gurubunda 101 atletin katıldığı yarışta 1 saat 14 dakika 53 saniyelik derecesi ile Türkiye genelinde 1.ci oldu. 40-44 yaş grubunda ise Necat Çapun 98 atletin katıldığı yarışta 1 saat 17 dakika 30 saniyelik derecesi ile 1.ci olarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ettiler.