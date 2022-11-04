Tazegül, İstanbul Maratonu’nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı milli atletlerden Hakan Tazegül, 6 Kasım’da düzenlenecek İstanbul Maratonu’na katılmak için adadan ayrıldı.

42 kilometrelik mesafede yarışacak olan Tazegül’e İskele Belediyesi de Atletizm Federasyonu ile yaptığı işbirliği çerçevesinde destek oldu.

Kıbrıslı Türk atletlerin de katılım göstereceği maratonda yer alacak olan Tazegül’e destek veren İskele Belediyesi’nde başkan Hasan Sadıkoğlu, Atletizm Federasyonu ile işbirliği yapmaktan ve Tazegül’ü desteklemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkemizde maraton rekorunu elinde bulunduran Tazegül, 2014 yılında Hollanda’da düzenlenen yarışta bu rekoru kırmıştı. İstanbul Maratonu, 6 Kasım Pazar günü ülkemiz saati saat 08.00’de başlayacak.

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04/11/2022 23:05