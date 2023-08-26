TBF'den Larkin ve Wilbekin'e 5'er maç ceza

TBF Disiplin Kurulu, Larkin ve Wilbekin'e davet edildikleri 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5'er maç men cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e davet edildikleri 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5'er maç men cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Larkin ve Wilbekin'e Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince 5'er maçın yanı sıra 90'ar bin lira para cezası verildiği belirtildi