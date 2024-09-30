TBMM Başkanı Kurtulmuş: ''Kıbrıs Türk toplumunu yok sayarak Kıbrıs konusunun artık çözülmeyeceği aşikardır''

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs meselesinde gelinen noktada iki devletli çözümden başka hiçbir çözümün olmadığının artık aşikar bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

“KKTC ve güney kesiminde devlet şu anda fiilen vardır.” diyen Kurtulmuş, bu iki devlet arasında ortak menfaatler, iyi ilişkiler, müzakereler vesaire olabileceğini ama iki devleti yok sayarak, Kıbrıs Türk toplumunu yok sayarak Kıbrıs konusunun artık çözülmeyeceğinin aşikar olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, kendilerinin de bütün uluslararası platformlarda bunu dile getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda düzenlediği 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin yeni dönemde nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili soruya Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Kıbrıs meselesi bir süreçtir. Kıbrıs halkı her türlü fedakarlıkta bulunarak birlikte yaşamak için iradesini ortaya koydu. Annan Planı'nı kabul eden Kıbrıs tarafı, reddeden Rum tarafı… Rum tarafı ödüllendirildi, Kıbrıs cezalandırıldı. Özellikle Avrupa Birliği sürekli Kıbrıs Türklerine karşı çifte standartlı davrandı. Şimdi geldiğimiz noktada iki devletli çözümden başka hiçbir çözümün olmadığı artık aşikar bir şekilde görülmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve güney kesiminde devlet şu anda fiilen vardır. Bu iki devlet arasında ortak menfaatler, iyi ilişkiler, müzakereler vesaire olabilir ama iki devleti yok sayarak, Kıbrıs Türk toplumunu yok sayarak Kıbrıs konusunun artık çözülmeyeceği aşikardır. Bizler de bütün uluslararası platformlarda bunu dile getirmeye devam ediyoruz."