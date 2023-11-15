TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC'nin kuruluşunun 40. yılını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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15/11/2023

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TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC'nin kuruluşunun 40. yılını kutladı


Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, KKTC'nin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu ve huzuru için Türkiye olarak verdiğimiz destek ilelebet sürecektir." ifadelerini kullandı.

15/11/2023 08:47
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TAGS: Kurtulmuş, KKTC, TBMM
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