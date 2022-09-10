TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile telefonda görüştü

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10/09/2022

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile telefonda görüştü.

Şentop, sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

10/09/2022 13:20
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