TBMM Başkanı Şentop Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı

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30/03/2023

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TBMM Başkanı Şentop Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı

 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasını kınadı.

Şentop, Tatar'ın Londra'da Kıbrıs konulu konferansa katılımını engelleme girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzeri provokatif eylemler, Kıbrıs Türk halkının haklı davası için mücadelesini asla engelleyemeyecektir. Milli davamızda, Kıbrıs Türk'üyle dayanışma içinde olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

30/03/2023 08:55
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TAGS: Mustafa Şentop, Ersin Tatar, İngiltere
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