TBMM Başkanı Şentop Cumhuriyet Meclisi heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından kabul edildi.

-Şentop: “Adalet Bakanlığı’mızın İsias Otel’le ilgili takibi devam ediyor”

Meclisten verilen bilgiye göre, Şentop, sözlerine “Sizleri TBMM’de görmek bizim için her zaman büyük bir memnuniyet sebebidir” ifadesiyle başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşanan depremler ile çok büyük bir felakete maruz kaldığını vurgulayan Şentop, KKTC’nin ilk anlardan itibaren açıklamaları ve faaliyetleriyle yanlarında durduğunu, destek olduğunu ifade etti, teşekkürlerini sundu.

İsias Otel’de yaşanan kayıpların acıyı arttırdığını aktaran Başkan Şentop, kayıplar nedeniyle KKTC’ye başsağlığı dileklerini iletti.

“Sizin acınız, bizim acımızdır” diyen Şentop, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Çalışmalar kapsamında numunelerin alındığını kaydeden Şentop, şüphelilerin bir kısmının tutuklandığını, hâlâ arananların olduğunu vurgulayarak “Adalet Bakanlığı’mızın da takibi devam ediyor” dedi.

Şentop, konu ile alakalı böyle bir komisyonun oluşturulmasının önemini vurgulayarak, edinilecek bilgilerin açık ve net şekilde halka aktarılmasının önemini vurguladı.

-Hasipoğlu: “Bin konteynerlik köy kuruldu, 250 adet konteyner gönderildi"

Heyet Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, asrın felaketi yaşandığı andan itibaren KKTC’nin her boyutta Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu vurgulayarak, büyük bir seferberlik başlatıldığını ifade etti.

Hasipoğlu, “Anavatan Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır” dedi.

“Biz bir millet, iki devletiz” diyen Hasipoğlu, birçok devletin yardım ettiğini ancak KKTC’nin yaptığı yardımlarla en çok yardım eden ikinci devlet olduğunun altını çizdi.

"Melekler Şehri" adı altında bin konteynerlik bir köyün kurulduğunu anımsatan Hasipoğlu, 250 adet koteynerin gönderildiğini vurguladı.

Hasipoğlu, ömürleri boyunca bu acıyı paylaşacaklarını vurgulayarak acıların ve sevinçlerin bir olduğunu ifade etti.

“Bu süreçte acıların en büyüğünü yaşadık” diyen Hasipoğlu, 49 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini ve İsias Otel'de yaşananın cinayet olduğunu vurguladı.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Hasipoğlu, yürütülen soruşturmalar ve çalışmalarda ciddi kusurların bulunduğunu, yürütülen soruşturmanın hızlı bir şekilde ilerlediğini ve tutuklamaların gerçekleştiğini ifade etti.

-Cumhuriyet Meclisi heyeti Adıyaman’a da gidecek

Adıyaman’a da gidileceğini ifade eden Hasipoğlu, süreci oradan takip edeceklerini ifade etti, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı ve adaletine güveniyoruz” dedi.

Sürecin takibi için bir komite kurulduğunu ifade eden Hasipoğlu “Kaybedilen canlar geri gelmiyor ancak geride bıraktığımız aileler buradan çıkacak sonucu ve kararları bekliyor” dedi.

Hasipoğlu, beklentilerinin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki en yüksek ve fahiş cezaların suçu ispat edilen kişilerin aleyhinde verilmesi olduğunu vurguladı, bu sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.

Hasipoğlu, Anavatanın yaralarının sarılma sürecinde millet olarak katkı koymaya devam edeceklerini vurguladı ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kabulde, Konya Milletvekili Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Afyonkarahisar Milletvekili Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu da hazır bulundu.

Görüşmede UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyette, Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Komite Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ile KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Meclis Yasama Uzman Yardımcısı Sevi Çağdaş Dayıoğlu yer aldı.

Bu habere tepkiniz:



04/04/2023 15:53