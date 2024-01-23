TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, KKTC Cumhuriyet Meclisi heyeti ile görüştü

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

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23/01/2024

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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, KKTC Cumhuriyet Meclisi heyeti ile görüştü

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Soylu, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleşen yemekli toplantıda, konuk heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

23/01/2024 20:36
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TAGS: TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, KKTC Cumhuriyet Meclisi heyeti ile görüştü
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