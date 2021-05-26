TBMM KKTC Dostluk Grubu Heyeti KKTC’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu heyeti Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Meclisten verilen bilgiye göre, Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki heyet, bu sabah Ercan’a varışında Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı.

Dostluk grubu heyeti ülkeye gelişinin hemen ardından Özgürlük Mücadelesi Dr.Fazıl Küçük’ün anıt mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kabrine ziyaretler gerçekleştirdi. Daha sonra Boğaz şehitliğine geçen heyet, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından karşılanıp, şehitlik hakkında bilgilendirildi.

TBMM KKTC Dostluk Grubu heyeti bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cuöhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından da kabul edilecek.

Ziyaret ve temaslarına yarın ve Cuma günü de devam etmesi beklenen heyetin Cumartesi günü KKTC’den ayrılması bekleniyor.

Orhan Erdem Başkanlığındaki heyette Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş bulunuyor.

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26/05/2021 14:57